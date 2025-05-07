Временные ограничения на работу в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты

Росавиация заявила о снятии временных ограничений на работу в аэропортах Казани и Нижнекамска. «В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 10:20 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в Telegram представителя ведомства.
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