Временные ограничения на работу в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты

Росавиация заявила о снятии временных ограничений на работу в аэропортах Казани и Нижнекамска. «В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 10:20 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в Telegram представителя ведомства.