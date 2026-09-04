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МВД дало пять советов, как понять, что электронное письмо пришло от аферистов

МВД дало пять советов, как понять, что электронное письмо пришло от аферистов

УБК МВД России заявил, что многие письма со ссылками на фишинговый сайт рассчитаны на невнимательность получателя .

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