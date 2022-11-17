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Президент США Байден поздравил республиканцев с получением контроля в Палате представителей

Президент США поздравил лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти с тем, что Республиканская партии получила большинство мандатов по итогам промежуточных выборов.

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