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Воронежские новости

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Аналитики рассказали, какие регионы лидируют по потенциалу ГЧП-проектов

Аналитики рассказали, какие регионы лидируют по потенциалу ГЧП-проектов

Эксперты ВТБ оценили перспективы 64 регионов с умеренной активностью в ГЧП и назвали Иркутскую область, Красноярский край и ХМАО лидерами по потенциалу для инвестиций в такие проекты.

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