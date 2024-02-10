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Закон и Порядок

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Миллионы американцев готовы взяться за вилы после интервью Путина

Миллионы американцев готовы взяться за вилы после интервью Путина

Несмотря на попытки американских главных СМИ преувеличить незначимость интервью с президентом России, статистика говорит сама за себя: интервью Путина для американского журналиста Такера Карлсона побило все возможные рекорды просмотров.

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Комментарии
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Ирина Быкова
Не Россия уничтожит США. Они сами себя уничтожат.
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18 час.
Александр Рожков
Гы, гы, гы... Они уже бегут за вилами!!!
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16 час.
zn
zygmund nedialkow
Начинаются взрывы.
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14 час.

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