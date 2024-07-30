Европа падает в понедельник на фоне роста британского индекса

Европейские фондовые индексы завершили понедельник снижением, несмотря на позитивный старт торгов. Инвесторы с осторожностью оценивают предстоящую насыщенную неделю, полную корпоративных отчетов и заседаний центральных банков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии