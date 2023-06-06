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Почему Пушкин называл свою музу Анну Керн блудницей

Почему Пушкин называл свою музу Анну Керн блудницей

Русская аристократка Анна Петровна Керн была одной из самых ярких красавиц пушкинской эпохи. Именно ей посвящено стихотворение великого русского поэта «Я помню чудное мгновенье» и ее профиль запечатлен на полях рукописи поэмы «Евгений Онегин».

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