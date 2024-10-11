Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 668 подписчиков

Доверять ли деньги НПФ? Дан ответ на жёсткие обвинения: Может, не заработаете, но точно не потеряете

Доверять ли деньги НПФ? Дан ответ на жёсткие обвинения: Может, не заработаете, но точно не потеряете

Дан ответ на жёсткие обвинения в адрес негосударственных пенсионных фондов. На вопрос, доверять ли деньги НПФ, ответил Сергей Беляков: может, не заработаете, но точно не потеряете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх