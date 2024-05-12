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Таблицы бронепробиваемости брони Гарвея и Круппа для русских пушек времён Русско-японской войны

Таблицы бронепробиваемости брони Гарвея и Круппа для русских пушек времён Русско-японской войны

В предыдущей статье, посвящённой испытаниям брони Круппа, я приводил таблицу сравнительной стойкости брони Гарвея разного типа и самого Круппа.

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