Компания Nebius, принадлежащая предавшему Россию бывшему владельцу «Яндекса» Аркадию Воложу заключила стратегическое партнерство с американской фирмой «Палантир», которую возглавляет известный технофашист Алекс Карп.
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Где все наши ледорубы?
Единая Россия - партия капитала, буржуазии: олигархов, бизнесменов, коррупционеров, евреев, ждунов, воров - потенциальных предателей Отечества. Необходимо ликвидировать пятую колонну, евреев в Правительстве, ГД, Совете Федераций. Дать политическую и юридическую оценку государственному перевороту в 1991 году, предателям советского народа: М. Горбачёву, Б. Ельцину. Реабилитировать И.В. Сталина, Л.П. Берия, вернуть памятник Железному Фелексу на Лубянку. Вернуть Волгоград название - Сталинград. Закрыть Ельцин-центр - рассадник либералов-русофобов. Прекратить драпировать Мавзолей В.И. Ленина на День Победы. Вернуть смертную казнь.
Евреи, они такие ... Гонимые и презираемые во все времена у всех народов мира, за их генетическую паскудность и предательство. Живут и разрушают всё вокруг себя. И гадят, гадят, гадят. И кто скажет, что это не так?
Нас предали, от нас сбежали, нас опять обманули. Понятно... Твари. Одного не могу понять: как такие легко могут ускользнуть от федералов и смыться за кордон?
Не понимаю, ПОЧЕМУ выпускают, из страны, тех, кто обладает гос. Секретами или МОЖЕТ навредить стране?!
А нельзя этого гаденыша вернуть в Россию и « накинуть ему пожизненный срок с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества?!»
Что в этом удивительного? Все эти "бывшие" , владельцы, министры, чиновники, и прочие субъекты, стремятся поучаствовать в массовом убийстве граждан России.
Совершенно похрену, насколько он еврей и еврей ли вообще. А вот, что его существование с таким поведением крайне опасно для страны в целом и жизни её людей в частности, выглядит совершенно несомненным. И этот узел надо развязывать непременно и по возможности быстрее. Он сам выбрал свою судьбу, пытаясь возвыситься надо всеми.