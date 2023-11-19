Какой церковный праздник отмечается в день 20 ноября 2023 года, согласно христианским традициям Юлия СкворцоваСреди прихожан Русской Православной Церкви, согласно давним традициям, в 20-й день ноября 2023 года традиционно проводится церковное празднование в память о святом мученике Феодоте Анкирском.