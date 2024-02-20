Аналитики MAED: до конца февраля в России продадут не более 200 штук Vision Pro

До конца февраля в России будет реализовано не более 200 устройств Apple Vision Pro, считают аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED и онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education (обе школы входят в образовательную компанию Ultimate Education).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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