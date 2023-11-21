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Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины поделились страхами

Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины поделились страхами

Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины Серхио Массы рассказали РИА Новости, что опасаются роста безработицы, закрытия бизнеса и хаоса при правительстве нового главы государства Хавьера Милея.

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Комментарии
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Лев Добрый
А что можно сказать про Аргентину, что заслужили, то и получите!😎😜👈
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16 час.

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