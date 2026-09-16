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"Звание обязывает быть примером": кто стал "Золотым гидом Алтая"

"Звание обязывает быть примером": кто стал "Золотым гидом Алтая"

Больше 50 спортсменов из четырех регионов страны приняли участие в слете инструкторов-проводников В минувшие выходные прошел слет инструкторов-проводников "Золотой гид Алтая-2026".

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