Россия не осталась в долгу: жёсткий ответ на новый пакет санкций ЕС

Россия не собирается молча наблюдать, как Евросоюз продолжает закручивать гайки. В ответ на свежий, уже 21-й пакет антироссийских санкций наше внешнеполитическое ведомство решило расширить список тех, кому въезд в страну строго запрещён.
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