В правительстве Ивановской области выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Нуждина

<p> Правительство Ивановской области и губернатор региона Станислав Воскресенский выразили соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам в связи с кончиной заслуженного деятеля науки России, доктора технических наук, профессора Владимира Николаевича Нуждина.
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