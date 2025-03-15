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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Румменигге о календаре: «Игроки сами загоняют себя в ловушку, требуя все больше и больше денег. Нужно искать решение. Если не убрать ногу с педали газа, футбол врежется в стену»

– Почему вы всегда жестко высказываетесь о футболистах, которые жалуются на то, что слишком много играют? – Потому что я думаю, что игроки сами загоняют себя в ловушку, требуя все больше и больше денег.

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