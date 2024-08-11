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Врио главы Курской области рассказал о сдаче в плен украинского диверсанта

Врио главы Курской области рассказал о сдаче в плен украинского диверсанта

Военнослужащий ВСУ добровольно сдался в плен русской армии в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов со ссылкой на местного жителя, члена дружины.

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