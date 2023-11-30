Очередной антирекорд: астраханец отдал мошенникам больше 9 миллионов

Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД РФ по Астраханской области Дмитрий Березин, в дежурную часть полиции поступило заявление от руководящего работника регионального центра, оказывающего государственные услуги по созданию и развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства.
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