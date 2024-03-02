Дорожная карта раннего доступа No Rest for the Wicked включает мультиплеер и фермерст...

Дорожная карта раннего доступа No Rest for the Wicked включает мультиплеер и фермерствоПосле объявления о выходе No Rest for the Wicked 18 апреля на ПК в раннем доступе Steam, Moon Studios опубликовала дорожную карту предстоящей ролевой игры.
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