Классические рок-треки прошедшей недели

Конкурс "Tracks Of The Week" на этой неделе стал титанической битвой Севера и Юга, когда лондонская The Heat Inc сразилась с макклсфилдской Virginmarys в рок-н-ролльной схватке, которая тянулась из стороны в сторону, колебалась и в конце концов завершилась в пользу первой.
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