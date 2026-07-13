Классические рок-треки прошедшей недели

Конкурс "Tracks Of The Week" на этой неделе стал титанической битвой Севера и Юга, когда лондонская The Heat Inc сразилась с макклсфилдской Virginmarys в рок-н-ролльной схватке, которая тянулась из стороны в сторону, колебалась и в конце концов завершилась в пользу первой.