Прогноз погоды на 1️⃣5️⃣ июля. 🌤️ Переменная облачность. 🌂 Без существенных осадков. 🌬️ Ветер ☀️ днем западный, северо-западный 8-13 м/с.
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Прогноз погоды на 1️⃣5️⃣ июля. 🌤️ Переменная облачность. 🌂 Без существенных осадков. 🌬️ Ветер ☀️ днем западный, северо-западный 8-13 м/с.
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