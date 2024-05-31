Rambler&Co: россияне хотят научиться мудрости у Матроскина и дяди Степы

Взрослые россияне больше всего скучают по детским играм во дворе и мультфильмам, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, по каким вещам из детства больше всего скучают россияне.
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