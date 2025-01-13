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Более 15 миллионов евро потратила Молдавия на электроэнергию после остановки

Более 15 миллионов евро потратила Молдавия на электроэнергию после остановки транзита газа За первые десять дней с начала 2025 года Молдавия потратила на закупку электроэнергии более 15 миллионов евро.

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