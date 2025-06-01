История и археология: Спаслась чудом из России, 15 лет жила с мужем в разных комнатах, а любовь нашла на застолье: Как сложилась судьба младшей сестры Николая II

В истории последнего российского императора немало драматичных страниц, которые прочно укоренились в народной памяти: трагическая гибель семьи в Екатеринбурге, миф о спасении Анастасии, неясные границы влияния Григория Распутина на царскую чету.
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