БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Азербайджан отнимет у России ее нефтяной рынок в Европе

Азербайджан отнимет у России ее нефтяной рынок в Европе

  Президент Азербайджана Ильхам Алиев всерьез вознамерился отнять у России ее кусок нефтяного рынка в Европе (впрочем, этот рынок давно просел из-за санкций Евросоюза).

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Комментарии
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Misha Glusch
да вэбите кто-нибудь по апшерону, чтоб носатый подсдулся немного...
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