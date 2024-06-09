Министр обороны Австрии: Своим разрешением Украине бить поставленным оружием по России отдельные страны НАТО пересекли «красную линию» Министр обороны Австрии: Своим разрешением Украине бить поставленным оружием по России отдельные страны НАТО пересекли «красную линию»Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сделала заявление по поводу разрешения ряда стран НАТО наносить удары их поставленным Украине оружием по «международно признанной» территории России.
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