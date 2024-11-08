Русский музей представил выставку о жизни императрицы Марии Александровны

В Русском музее открылась выставка «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья». Проект приурочен к 200-летию со дня рождения супруги и сподвижницы императора Александра II и рассказывает о жизни императрицы, ее общественной и благотворительной деятельности.