Макрон подарил принцу Альберу Монакскому подводную гору. Какие ещё подарки получил монарх

Во время официального визита в Монако президент Франции Эммануэль Макрон преподнёс принцу Альберу II необычный подарок — подводную гору, обнаруженную в Индийском океане, которая будет названа в его честь.
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