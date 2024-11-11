Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате высказался о своем соотечественнике, форварде «Реала» Килиане Мбаппе, которого Дидье Дешам не вызвал в национальную команду на ноябрьские матчи Лиги наций с Израилем и Италией.