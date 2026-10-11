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Русский Днепропетровск

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Сами с усами: Российские разработчики совершили революцию в области систем связи с беспилотниками

Сами с усами: Российские разработчики совершили революцию в области систем связи с беспилотниками

Алексей Михайлов 10 октября 2026 г., 21:29   Смерть переправам! Как работают наши новейшие средства поражения и какую тактику избрало командование ВС РФ для ….

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