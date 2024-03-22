Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Да уж , сначала Кощей предупреждает , потом делает , а потом соболезнует . Пора костлявой им серьёзно занятьсяУчастник СВО: Свя...
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Как под гипнозом: Обманутые мошенниками готовы на всё, чтобы вернуть свои деньги

Как под гипнозом: Обманутые мошенниками готовы на всё, чтобы вернуть свои деньги

Царьград Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress В Кирове на днях задержали молодую рабочую завода.

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Комментарии
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Alexander Kozlov
Так воспитали потребителей вместо тружеников. Благодарите Фурсенко, Грефа и прочих либероидов наплодивших дебилов.
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18 час.
Балу -
Весна... обострение...
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11 час.
Михаил Елфимов
Какие все умные и продвинутые.Запоете совсем другое,когда с Вами такое будет.А оно будет.поговорок много в русском языке на такое./Не говори гоп...../ /От сумы и ......./
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7 час.

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