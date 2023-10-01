Режиссёр театра «Пиано» Владимир Чикишев признан «Директором по счастью»

В Нижнем Новгороде объявили результаты премии «Работодатель года». Церемония вручения премии стала финальным аккордом IV Международного HR-Cаммита «Человеческий капитал страны: стратегии лидеров», который с 28 по 30 сентября проходил в Нижнем Новгороде на площадке КУПНО.