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Нижегородская правда

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Режиссёр театра «Пиано» Владимир Чикишев признан «Директором по счастью»

Режиссёр театра «Пиано» Владимир Чикишев признан «Директором по счастью»

В Нижнем Новгороде объявили результаты премии «Работодатель года». Церемония вручения премии стала финальным аккордом IV Международного HR-Cаммита «Человеческий капитал страны: стратегии лидеров», который с 28 по 30 сентября проходил в Нижнем Новгороде на площадке КУПНО.

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