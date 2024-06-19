Йенс Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю

Он занимает должность генерального секретаря с 2014 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в завершении своих полномочий на посту главы Североатлантического альянса к октябрю 2024 года.
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