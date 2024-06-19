НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
    А сколько тех ветеранов?Да и поедут ли они.ЮморВ День памяти и с...
  • Я ЕСМЬ
    Спросите, что делать? На Литресе.ру выложена небольшая книжка с названием "О построении духовного строя в России" - в...Андрей Хлутков: «...
  • Я ЕСМЬ
    Тема форума свидетельствует о полной профнепригодности его организаторов. Это сравни тому, как в 2013 году искали Нац...Андрей Хлутков: «...

Йенс Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю

Йенс Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю

Он занимает должность генерального секретаря с 2014 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в завершении своих полномочий на посту главы Североатлантического альянса к октябрю 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх