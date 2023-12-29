ARK Invest внес поправки в заявку на BTC‑ETF раньше установленного срока

ARK Investment Management, также известная как ARK Invest, американская инвестиционная компания, стала первой, которая представила окончательное уточнение заявки S-1 для планируемого биткоин-ETF раньше установленного срока SEC.
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