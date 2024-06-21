5 функций iOS 18, которые компания Apple не представила на WWDC 2024

Apple продемонстрировала многие функции iOS 18 на WWDC 2024. По мере того, как разработчики и пользователи продолжают бета-тестирование операционной системы, они, похоже, открывают для себя гораздо больше возможностей.
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