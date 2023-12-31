Наконец-то можем достать Британию. За "Новочеркасск" ответит миноносец Diamond

И кого уже утопили????? Н-И-К-О-Г-О !!!!!!!!!! И не утопят! Ибо - ССУТ!!!!!!!!!! Позор всему флоту Великой России! Нету в нем Кузнецова, бомбившего Берлин в 1941!

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

афтырь! когда сможешь "Поднять в воздух два МиГ-31К, лучше МиГ-31И, либо же два Ту-22М2/ТУ-22М2М и влупить двумя "Кинжалами".тогда и трынди!!! А те - кто их может понять - НИКОГДА не поднимут. Ибо - ССУТ!