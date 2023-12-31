Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 786 подписчиков

Наконец-то можем достать Британию. За "Новочеркасск" ответит миноносец Diamond

Наконец-то можем достать Британию. За "Новочеркасск" ответит миноносец Diamond

Россия, конечно, научилась отвечать. И это не то, что было в первый год СВО, или даже полгода назад.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
И кого уже утопили????? Н-И-К-О-Г-О !!!!!!!!!! И не утопят! Ибо - ССУТ!!!!!!!!!! Позор всему флоту Великой России! Нету в нем Кузнецова, бомбившего Берлин в 1941!
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7 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
афтырь! когда сможешь &quot;Поднять в воздух два МиГ-31К, лучше МиГ-31И, либо же два Ту-22М2/ТУ-22М2М и влупить двумя &quot;Кинжалами&quot;.тогда и трынди!!! А те -   кто их может понять - НИКОГДА не поднимут. Ибо - ССУТ!
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7 час.
Борис Виленский
Братцы, сделайте это!
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3 час.

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