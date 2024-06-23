Михаилу Ефремов предлагают выйти на свободу

Актеру Михаилу Ефремову сделали невероятное предложение, но согласиться ли он? Известно, что Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, произошедшее в 2020 году, и уже провел в исправительном учреждении больше половины срока.
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