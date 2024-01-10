Момент ДТП в Приморье, в котором погибло три человека, попал на видео

В соцсетях появилось видео момента ДТП, в котором погибло три человека, сообщает PRIMPRESS. Со стороны Находки в направлении Артема двигался автомобиль марки Toyota Hilux Surf, за рулем которого находился 48-летний водитель.
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