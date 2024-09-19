По словам Риттера, переломный момент в конфликте уже произошёлБывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил своих слушателей, что им не стоит больше ждать переломного момента в украинском конфликте.
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