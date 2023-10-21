Доколе! Или реплика о миграционной политике . Ух, как бодро начал, не заголовок – огонь! Но тема серьёзная, почти каждый день русскоязычный Интернет вспыхивает негодованием, как только появляются видео .
Мигранты: проблемы решаются легко
Комментарии
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Richard B Riddick
Как Батька решил проблемы с мигрантами и что из опыта белорусов нам полезно https://dzen.ru/embed/vFwZIQvIWnDc?f=vweb
Как Батька решил проблемы с мигрантами и что из опыта белорусов нам полезно перенять.
dzen
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2 н.
59
https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43332900123/Rossiyu-pogubyat-ne-amerikantsyi-ili-anglichane-Rossiyu-unichtoz?utm_referrer=mirtesen.ru
Россию погубят не американцы или англичане. Россию уничтожат мигранты! - Любопытно, однако - 23 октября - 43332900123
Любопытно, однако - МирТесен
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1 н.
Валерий Вадимов
россию уничтожит продажная бюрократия
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1 н.
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