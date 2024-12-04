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Синоптик Тишковец предупредил жителей Подмосковья о ледяном дожде в среду

Синоптик Тишковец предупредил жителей Подмосковья о ледяном дожде в среду

Водителям следует быть особенно осторожными, по возможности пользуйтесь общественным транспортом.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Подмосковья о вероятности ледяного дождя в среду, 4 декабря.

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