Синоптик Тишковец предупредил жителей Подмосковья о ледяном дожде в среду

Водителям следует быть особенно осторожными, по возможности пользуйтесь общественным транспортом.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Подмосковья о вероятности ледяного дождя в среду, 4 декабря.
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