Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала, как сыновья относятся к ее бойфрендам

Она отметила, что уже говорила с детьми на тему того, что у них может появиться отчим. Фото: Юлия Колисниченко/ Telegram Звезда телестройки «Дом-2» Юлия Салибекова рассказала, что уже говорила с сыновьями о том, что у них может появиться отчим.