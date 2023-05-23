Dooralei

523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Ускова
    согласна, настоящие звезды - это сейчас воины России!Мария Шукшина пре...
  • Антон Гусев
    От высказываний и хохм в переводах Пучкова "Гоблина" тоже никакого удовольствия не возникает. Так что разница не шибк...Блогер Дмитрий Пу...
  • Гость
    Правду говорит Васильева или ложь уже не столь важно, а важно то, что она живёт в России и в отличии от некоторых ник...Признанный иноаге...

Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала, как сыновья относятся к ее бойфрендам

Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова рассказала, как сыновья относятся к ее бойфрендам

Она отметила, что уже говорила с детьми на тему того, что у них может появиться отчим. Фото: Юлия Колисниченко/ Telegram Звезда телестройки «Дом-2» Юлия Салибекова рассказала, что уже говорила с сыновьями о том, что у них может появиться отчим.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх