Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военнослужащие МТО группировки войск «Восток» показали, как выпекают хлеб

Военнослужащие МТО группировки войск «Восток» показали, как выпекают хлеб

Министерство обороны России опубликовало кадры работы военнослужащих материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Восток», которые занимаются выпечкой хлеба на полевом механизированном хлебозаводе.

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