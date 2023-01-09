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Запоминающиеся совместные роли Брондукова и Куравлёва в советских фильмах

Запоминающиеся совместные роли Брондукова и Куравлёва в советских фильмах

Борислава Брондукова часто называют королем эпизода. Давайте посчитаем, сколько у него совместных фильмов с Леонидом Куравлёвым? — Они точно оба снимались в Афоне! — скажет любой человек.

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