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Новости Брянска

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ВТБ прогнозирует курс рубля к доллару на уровне 87 в 2027 году

ВТБ прогнозирует курс рубля к доллару на уровне 87 в 2027 году

В базовом сценарии ВТБ прогнозирует среднегодовой курс рубля к доллару в 2024 году на уровне около 87 руб.

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