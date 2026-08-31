В центре Екатеринбурга стали находить мертвых белок

В центре Екатеринбурга, в парке Зеленая Роща стали находить мертвых белок. Местные жители, которые подкармливают грызунов, уверены, что это происходит из-за неправильного питания.
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