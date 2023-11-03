Как поздравить верующих 4 ноября в День Казанской иконы Божией Матери с помощью душевных картинок и стихов Алёна Юрьева4 ноября 2023 года для всех православных христиан является особенным днем, посвященным почитанию иконы Казанской Божией Матери.
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