"Путин обязан предстать перед высоким Судом! В Турции должны помнить об этом", - Еврокомиссия обратилась к Эрдогану

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Politiki.net Турецкая республика анонсировала визит президента Российской Федерации. В ходе встречи лидеры двух стран намерены обсудить важные темы в сфере экономического сотрудничества и региональной безопасности.

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Комментарии
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Владимир Елкин
И Эрдоган, и Путин - не лохи и как-нибудь обойдутся без сопливых из МУСа!
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41 мин.
КИ
Константин Иванов
Давайте сначала осудите всех президентов Европы, Англии и Америки. В благодарность за освобождение от фашизма Советским союзом.
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6 мин.
Мария Беликова
Кишка тонка!
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59 сек.

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