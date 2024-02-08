"Путин обязан предстать перед высоким Судом! В Турции должны помнить об этом", - Еврокомиссия обратилась к Эрдогану

Politiki.net Турецкая республика анонсировала визит президента Российской Федерации. В ходе встречи лидеры двух стран намерены обсудить важные темы в сфере экономического сотрудничества и региональной безопасности.
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