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Более 51 миллиона рублей перечислили южноуральцам в виде нового пособия на детей

Более 51 миллиона рублей перечислили южноуральцам в виде нового пособия на детей

Выплату получили малообеспеченные семьи и беременные. В Челябинской области перечислены первые выплаты по новому пособию на детей.

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